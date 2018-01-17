Jovem tem celular furtado em mesa de conveniência na Santa Terezinha

Um jovem de 22 anos procurou, na manhã desta quarta-feira (17), a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, após ficar no prejuízo por um ato de desatenção no fim da noite da última terça-feira (16).

Ele informou às autoridades policiais que estava em uma conveniência localizada na rua Oscar Trindade de Barros, na Vila Santa Terezinha, e que em determinado momento foi ao banheiro e deixou o celular em cima da mesa onde estava. Ao retornar, ele percebeu que o aparelho havia sido furtado, mas não soube precisar quem seria o autor do crime, uma vez que o local estava muito cheio.

O caso foi registrado como furto e segue sob investigação das autoridades competentes.