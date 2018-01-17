Jovem tem celular furtado em mesa de conveniência na Santa Terezinha

Desatenção
Após ficar no prejuízo, ele procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para registrar um boletim de ocorrência
Um jovem de 22 anos procurou, na manhã desta quarta-feira (17), a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, após ficar no prejuízo por um ato de desatenção no fim da noite da última terça-feira (16).
Ele informou às autoridades policiais que estava em uma conveniência localizada na rua Oscar Trindade de Barros, na Vila Santa Terezinha, e que em determinado momento foi ao banheiro e deixou o celular em cima da mesa onde estava. Ao retornar, ele percebeu que o aparelho havia sido furtado, mas não soube precisar quem seria o autor do crime, uma vez que o local estava muito cheio.
O caso foi registrado como furto e segue sob investigação das autoridades competentes.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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