Pancadas isoladas de chuva atingem Aquidauana nesta quarta-feira

O município de Aquidauana continua a ser atingido por pancadas de chuva nesta quarta-feira (17).

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã será parcialmente nublada, enquanto durante a tarde há a previsão de trovoadas isoladas e, durante a noite, de pancadas de chuva isoladas.

A temperatura mínima prevista para o dia de hoje é de 22º, e a máxima de 30ºC.