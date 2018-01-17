Pancadas isoladas de chuva atingem Aquidauana nesta quarta-feira

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O município de Aquidauana continua a ser atingido por pancadas de chuva nesta quarta-feira (17).
De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã será parcialmente nublada, enquanto durante a tarde há a previsão de trovoadas isoladas e, durante a noite, de pancadas de chuva isoladas.
A temperatura mínima prevista para o dia de hoje é de 22º, e a máxima de 30ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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