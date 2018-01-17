Rotai recupera motocicleta furtada em casa do Bairro Alto

A equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai) de Aquidauana recuperou na noite de ontem, no Bairro Alto, uma motocicleta Factor que havia sido furtada na madrugada de sábado, na mesma região.

O proprietário, um homem de 45 anos, disse que o veículo estava destravado, o que facilitou que o criminoso levasse empurrando. Ontem, durante rondas, os policiais apreenderam o veículo na Rua Joaquim Nabuco.