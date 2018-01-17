Rotai recupera motocicleta furtada em casa do Bairro Alto

Aquidauana
Veículo foi furtado no último sábado
A equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai) de Aquidauana recuperou na noite de ontem, no Bairro Alto, uma motocicleta Factor que havia sido furtada na madrugada de sábado, na mesma região.
O proprietário, um homem de 45 anos, disse que o veículo estava destravado, o que facilitou que o criminoso levasse empurrando. Ontem, durante rondas, os policiais apreenderam o veículo na Rua Joaquim Nabuco.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS