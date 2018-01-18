Após furtar residência e confessar crime, homem entrega todos os comparsas

Um caso curioso chamou a atenção da Polícia Militar no fim da manhã da última quarta-feira (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, em policiamento ostensivo no bairro Nova Aquidauana, uma equipe policial foi abordada por um Sargento da PM que relatou que foi procurado por um homem que confessou ter participado de um furto em uma residência no mesmo bairro, no dia 8 de janeiro e que gostaria de informar sobre a identidade dos demais participantes.

Coletando as informações, os policiais começaram a busca e encontraram, já de início e na mesma casa, dois "comparsas", sendo um deles uma garota menor de idade. Posteriormente, encontraram a última participante. Questionados, todos confessaram a participação do crime de furto de uma televisão de 14", um botijão de gás, um liquidificador e um aparelho de som.

Receptação

Ao serem indagados sobre a localização dos materiais subtraídos, informaram que a televisão estaria em posse de um jovem de 18 anos, que também morava no Nova Aquidauana. Após ser localizado, o rapaz disse que adquiriu a televisão pelo valor de R$ 80,00.

O botijão de gás foi encontrado na casa de uma mulher que informou que havia recebido o mesmo de sua mãe, de 41 anos, que por sua vez havia comprado de sua outra filha, uma das responsáveis pelo furto, pelo valor de R$ 25,00.

Em ato contínuo, os oficiais foram até a casa de uma mulher de 45 anos, que estava em posse do liquidificador e informou que comprou o mesmo pela quantia de R$ 30,00.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.