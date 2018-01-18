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Chuva frequente transforma casas em verdadeiras lagoas na Vila 40 e São José

Com problemas na drenagem, água sobe rápido e causa transtornos

Renan Nucci

Publicado em 18/01/2018 às 17:47

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Não bastasse o risco de inundação aos moradores vizinhos do Rio Aquidauana, as chuvas também causam transtornos em outras regiões da cidade. Quando chove, na Vila 40 e no Conjunto Habitacional São José, aquidauanenses enfrentam verdadeiro calvário levantando e retirando móveis de dentro das casas. Caso não façam isso, vão perder o pouco que têm.

Debóra Regina Alves Torres, de 34 anos, vive no São José. Segundo ela, não dá para ficar em paz quando o tempo fecha. "A chuva entra dentro da minha casa e acaba com tudo lá. Tenho que deixar as coisas para o alto, para não estragar", afirmou ela que vive no local há cerca de quatro anos.

As falhas no sistema de drenagem fazem com que água suba até 30 centímetros, alagando as ruas. "Minha fossa foi feita há um ano e já está cheia com água de enxurrada. A água suja volta pelo ralo e pelo vaso. esperamos a prefeitura vir tomar providências", explicou.

Situação parecida vive Angélika de Souza, de 19 anos, que mora com a mãe na Rua projetada B, na Vila 40, ao lado do córrego João Dias. "A chuva enche o córrego que invade a minha casa, a casa da vizinha e de outras cinco casa daqui. Tem um beco aqui perto que não suporta e enche rápido, fazendo com que a água transforme minha casa em uma lagoa". A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, mas não obteve respostas.

 

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