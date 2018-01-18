Com o céu parcialmente nublado, Aquidauana poderá ter mais chuva nesta quinta-feira

Aquidauana
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta quinta-feira (18) poderá ser mais um dia chuvoso em Aquidauana, de acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Conforme o boletim meteorológico da instituição, o céu deverá permanecer parcialmente nublado durante o dia, com possibilidades de trovoadas durante a tarde e pancadas de chuva em áreas isoladas durante a noite.
A temperatura mínima prevista para o dia é de 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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