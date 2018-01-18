Com o céu parcialmente nublado, Aquidauana poderá ter mais chuva nesta quinta-feira

Esta quinta-feira (18) poderá ser mais um dia chuvoso em Aquidauana, de acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o boletim meteorológico da instituição, o céu deverá permanecer parcialmente nublado durante o dia, com possibilidades de trovoadas durante a tarde e pancadas de chuva em áreas isoladas durante a noite.

A temperatura mínima prevista para o dia é de 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.