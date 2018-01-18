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Embriagado e sem CNH, homem é detido por direção perigosa no Nova Aquidauana

Ele estava acompanhado de uma mulher, que também apresentava visível estado de embriaguez

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/01/2018 às 08:40

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Na tarde da última quarta-feira (17), um homem de 30 anos foi detido por direção perigosa na rua Luiz Pinto, no bairro Nova Aquidauana. 

De acordo com as informações do boletim registrado, o caso ocorreu quando uma Guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de direção perigosa no endereço descrito acima. Já no local, os oficiais abordaram o condutor do veículo, que estava embriagado e não possuía CNH para conduzir a Ranger/Ford. 

Ele estava acompanhado de uma mulher, que também apresentava visível estado de embriaguez.

Diante do ocorrido, ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para as devidas providências.

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