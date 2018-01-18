Idoso cai em golpe do sequestro e deposita R$ 2,5 mil a criminosos

Aquidauana
Criminosos teriam informações privilegiadas sobre a vida da vítima
Idoso de 65 anos morador na região central de Aquidauana foi enganado por estelionatários na tarde desta quinta-feira, e acabou transferindo R$ 2,5 mil como pagamento do resgate do filho que, supostamente, teria sido sequestrado por crimininosos.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima recebeu telefona por volta do meio-dia, pelo qual desconhecidos diziam ter sequestrado seu filho. A vítima teria chegado a ouvir a voz que seria idêntica a do filho, por isso ficou preocupada. Em seguida, os bandidos disseram ter conhecimento sobre as agências bancárias em que o idoso tinha conta e quanto em dinheiro existia.
Tal comportamento levanta a suspeita de que os esteliontários fossem pessoas com conhecimento privileegiado sobre a vida do homem. Temendo que algo pior pudesse acontecer, ele fez dois depósitos, um de R$ 1 mil e outro de R$1,5 mil. Em seguida, procurou a Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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