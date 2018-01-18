Pequeno aquidauanense dá show de solidariedade e doa cabelo para pessoas com câncer

O pequeno aquidauanense Erick Melcher Aquino, de apenas 7 anos, deu um show de solidariedade e doou o seu cabelo para confecção de perucas para pessoas que enfrentam o câncer.

A reportagem do jornal "O Pantaneiro" tomou conhecimento do fato após uma postagem no Facebook feita por sua mãe, Vanessa Melcher, e entrou em contato com ela para entender melhor o início dessa história.

"Quando ele tinha seis anos, nós estávamos assistindo um programa de TV sobre pessoas com câncer e como elas enfrentam a doença. Me lembro que a reportagem mostrou um hospital de Barreto com algumas crianças carequinhas, e então ele me perguntou o motivo para essas crianças não terem cabelo e eu expliquei que, por consequência da doença, o cabelo cai. Falei também que algumas pessoas doam seus cabelos para fazer perucas, ou usam toucas de tricô e crochê", disse.

Ela também explicou que "faz sua parte" para colaborar com as pessoas que enfrentam essa batalha diária que é o câncer. "Eu costumo fazer toucas de tricô e crochê, meu marido leva para Campo Grande e entrega no Hospital do Câncer", pontuou.

Assim, o jovenzinho resolveu ajudar da forma como podia. Por um ano e meio, deixou seu cabelo crescer e, então, foi ao cabeleireiro concretizar o gesto.

Vanessa ainda deixou claro que o gesto do filho a emocionou. "Eu estou muito orgulhosa e com certeza muito emocionada com a atitude dele, porque sempre procuramos passar bons exemplos para o nosso filho", explicou.

Vemos que, claramente, deu certo.

No fim de nossa conversa, a mãe contou que ficou surpresa com a repercussão de sua postagem e que o pequeno Erick não quer parar por aí. "Ele já me pediu para deixar o cabelinho crescer de novo", finalizou.