Polícia Militar é acionada para atender furto e encontra autor com mandado de prisão em aberto

Na última quarta-feira (17), a Polícia Militar de Aquidauana foi acionada para atender um furto ocorrido na rua João Pace, na Vila Pinheiro.

Quando chegaram lá, a vítima, de 29 anos, e uma testemunha, de idade preservada, informaram a identidade do autor, também de 29 anos, que teria entrado em sua casa e realizado o furto.

Questionado sobre a veracidade das acusações, ele confirmou e explicou que vendeu alguns dos pertences para uma pessoa que não conhece.

Após verificação, foi descoberto que o autor em questão já tinha um mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.