Polícia Militar é acionada para atender furto e encontra autor com mandado de prisão em aberto

Vila Pinheiro
Caso aconteceu na rua João Pace, na manhã da última quarta-feira (17)
Na última quarta-feira (17), a Polícia Militar de Aquidauana foi acionada para atender um furto ocorrido na rua João Pace, na Vila Pinheiro.
Quando chegaram lá, a vítima, de 29 anos, e uma testemunha, de idade preservada, informaram a identidade do autor, também de 29 anos, que teria entrado em sua casa e realizado o furto.
Questionado sobre a veracidade das acusações, ele confirmou e explicou que vendeu alguns dos pertences para uma pessoa que não conhece.
Após verificação, foi descoberto que o autor em questão já tinha um mandado de prisão aberto em seu desfavor.
Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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