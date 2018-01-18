Promotoria de Aquidauana investigará irregularidade em propriedade rural

Ministério Público
Inquérito foi instaurado no dia 15 de janeiro e publicado no Diário Oficial do Ministério público desta quinta-feira (18)
A 1ª Promotoria de Justiça de Aquidauana tornou público, em publicação feita no Diário Oficial do Ministério Público desta quinta-feira (18), a conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil nº 06.2016.00000796-6, com o objetivo de investigar a uma propriedade rural.
Conforme divulgado no DOMPMS, a finalidade do inquérito é apurar e identificar o responsável pela eventual irregularidade jurídico-ambiental da fazenda, localizada na zona rural de Aquidauana, na qual funcionou, sem licenciamento ambiental, uma carvoaria.
A Promotora de Justiça responsável pelo caso é Angélica de Andrade Arruda.
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