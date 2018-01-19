Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:12

Buscar

Últimas notícias
X

Prejuízo

Após alagamento da Vila 40, moradores lamentam estragos causados pela chuva

Moradores reclamam do descaso público com o bairro, que constantemente sofre com a chegada das fortes chuvas que atingem Aquidauana

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/01/2018 às 12:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após os transtornos causados pelo alagamento da Vila 40, em decorrência das frequentes chuvas que atingiram Aquidauana nos últimos dias, os moradores, agora, lamentam os estragos causados pela tragédia e passam, agora, a enfrentar o calvário da recuperação de todos os bens perdidos.

A dona de casa Aparecida Ferreira dos Santos, de 45 anos, explicou que mora no local há trinta anos e, recorrentemente, enfrenta esse tipo de situação. "Isso já aconteceu várias vezes mas, agora, esse período chuvoso deixa tudo pior. A água que entrou não chegou a estragar nada, porque nós já deixamos tudo um pouco mais alto do que o normal, como prevenção, mas ainda assim deu pra cobrir os pés. O meu esposo fez um sistema de escoamento de água para que a gente consiga se livrar desses problemas com maior rapidez", pontuou.

Ela ainda disse que ontem (18), quando "o bicho pegou", funcionários da administração municipal foram até o local e ficaram de agendar uma reunião com os moradores para que, juntos, encontrem uma solução. "A Prefeitura disse que estão tentando encontrar a melhor solução, como a instalação de sistema de escoamento em todos os quintais. Eu já pensei em outras maneiras, como a abertura de uma valeta, para que a água não entre nas casas, mas a gente tem que esperar o Secretário de Obras passar por aí e, então, podermos conversar", disse.

O aposentado Estevão Peixoto Alves da Costa, de 71 anos, contou que mora no local desde a sua fundação. "Eu moro aqui há anos. Fui para outros lugares, mas sempre tive residência aqui. Ontem, com aquela chuva, só estando aqui na hora pra ver o estrago. Todas as autoridaes estiveram aqui. Eu acho que é um problema de engenharia, porque você vê, a gente acaba com tudo o que tem. Não adianta. A gente coloca móveis e depois tem que trocar, porque a chuva alaga tudo", explicou.

A idosa Constância Ojeda, de 64 anos, explicou que a casa dela começou a ser inundada no começo da chuva. "Foi coisa de 30 minutos. Molhou tudo, mas não adianta falar pra ninguém, porque ninguém nunca resolve os nossos problemas. Agora, mais uma vez, a gente precisa recomeçar", finalizou.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" tentou contato telefônico com a Prefeitura Municipal de Aquidauana, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo