Em tom de deboche, desconhecidos jogam lixo sobre placa no Centro

Aquidauana
Placa contém o aviso: "Não jogue lixo"
Em total demonstração de desrespeito, desconhecidos jogaram restos de poda de árvores em um terreno baldio às margens da Rua Nelson Felício dos Santos, na região central de Aquidauana. O detalhe é que o local, além de não ser adequado para isso, ainda conta com uma placa com o aviso: "Não jogue lixo". E foi justamente sobre a placa que os detritos foram depositados.
Conforme noticiado em outras ocasiões, moradores da região já fizeram inúmeros apelos aos órgãos públicos para manutenção da limpeza e fiscalização da área, mas esforço algum traz resultado se não houver colaboração da população. Segundo rastros deixados na rua de terra, os restos de poda vieram do centro da cidade.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS