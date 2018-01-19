Em tom de deboche, desconhecidos jogam lixo sobre placa no Centro

Em total demonstração de desrespeito, desconhecidos jogaram restos de poda de árvores em um terreno baldio às margens da Rua Nelson Felício dos Santos, na região central de Aquidauana. O detalhe é que o local, além de não ser adequado para isso, ainda conta com uma placa com o aviso: "Não jogue lixo". E foi justamente sobre a placa que os detritos foram depositados.

Conforme noticiado em outras ocasiões, moradores da região já fizeram inúmeros apelos aos órgãos públicos para manutenção da limpeza e fiscalização da área, mas esforço algum traz resultado se não houver colaboração da população. Segundo rastros deixados na rua de terra, os restos de poda vieram do centro da cidade.