Fortes trovoadas atingirão Aquidauana nesta tarde, diz Inmet

Esta sexta-feira (19) terá sol encoberto por nuvens, trovoadas e chuva em pontos isolados de Aquidauana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os dados divulgados pelo Inmet mostram que, duranta a manhã, o céu deverá permanecer parcialmente nublado, com uma rápida aparição solar. No período vespertino, há grandes chances de muitas pancadas de chuva acompanhadas por fortes trovoadas e, durante a noite, a intensidade da chuva deverá diminuir, mas ainda assim, continuar.

A temperatura mínima prevista para esta sexta-feira é de 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC.