Fortes trovoadas atingirão Aquidauana nesta tarde, diz Inmet

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é baseada em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta sexta-feira (19) terá sol encoberto por nuvens, trovoadas e chuva em pontos isolados de Aquidauana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Os dados divulgados pelo Inmet mostram que, duranta a manhã, o céu deverá permanecer parcialmente nublado, com uma rápida aparição solar. No período vespertino, há grandes chances de muitas pancadas de chuva acompanhadas por fortes trovoadas e, durante a noite, a intensidade da chuva deverá diminuir, mas ainda assim, continuar.
A temperatura mínima prevista para esta sexta-feira é de 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 36ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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