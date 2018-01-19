Jovens são presos por tráfico de drogas na Santa Terezinha

Dois jovens de 21 e 18 anos foram presos no fim da tarde da última quinta-feira (18) por tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, inúmeras denúncias de que dois jovens, em uma moto vermelha, modelo Honda Titan, estariam entregando entorpecentes no referido endereço. Ainda conforme as denúncias, o condutor da motocicleta estaria trajando uma camiseta preta e calça jeans, enquanto o passageiro estava de camiseta vermelha e carregava uma mochila preta.

Diante das referidas descrições, a equipe policial fez rondas pelo local e encontrou a motocicleta e seus ocupantes que, ao ouvirem a ordem de parada, iniciaram fuga, desrespeitando os sinais sonoros e luminosos emitidos pela Polícia Militar. Em ato contínuo de acompanhamento tático, na rua Tuiuti, o condutor do veículo tentou entrar em uma residência usando a moto, mas acabou colidindo com um muro.

Depois da queda, os criminosos ainda tentaram fugir, entrando no quintal de uma mulher, mas logo foram detidos pela guarnição. Após buscas, foi localizado no bolso do jovem de 21 anos a quantia de R$ 323,00, além de 0,15g de maconha e um celular Samsung digital, com diversas gravações do autor comercializando o entorpecente. Com o jovem de 18 anos, foi localizado um celular Samsung de cor preta e, no interior da mochila que o mesmo carregava, vestígios de maconha, uma faca e um pote de doce.

A motocicleta foi encaminhada até o pátio da agência local de trânsito e os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Aquidauana, juntamente com os materiais acima relacionados.