Militares do 7º Batalhão da PM de Aquidauana recebem bênçãos durante visita de padres

Os militares do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, representados pelo seu comandante, Major PM Nedson, receberam uma bênção na presençada imagem de São Sebastião.

O Major, por estar sendo o representante oficial do 7º BPM, recebeu o Padre Sérgio e o Padre Thiago Palmeira, que abenaçoaram os trabalhos dos oficiais neste ano que começa.

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Na oportunidade, os religiosos também divulgaram a Festa de São Sebastião, que será realizada nas imediações da Igreja Matriz de Aquidauana no próximo sábado, 20 de janeiro, a partir das 20h30.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da GETAM