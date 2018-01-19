Militares do 7º Batalhão da PM de Aquidauana recebem bênçãos durante visita de padres

Fé
Pequena solenidade foi realizada na última quinta-feira (18)
Os militares do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, representados pelo seu comandante, Major PM Nedson, receberam uma bênção na presençada imagem de São Sebastião.
O Major, por estar sendo o representante oficial do 7º BPM, recebeu o Padre Sérgio e o Padre Thiago Palmeira, que abenaçoaram os trabalhos dos oficiais neste ano que começa.
Divulgação
Na oportunidade, os religiosos também divulgaram a Festa de São Sebastião, que será realizada nas imediações da Igreja Matriz de Aquidauana no próximo sábado, 20 de janeiro, a partir das 20h30.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da GETAM
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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