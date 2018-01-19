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Paróquia de Aquidauana faz festa amanhã para São Sebastião

Nesta sexta-feira, o padre Sério celebra às 18 horas no Hospital Regional, missa em celebração a São Sebastião

Renan Nucci

Publicado em 19/01/2018 às 17:43

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O Dia de São Sebastião, celebrado neste sábado, será de festa em Aquidauana. Segundo divulgado pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, o evento tem início às 17h30 na frente da igreja matriz, com carretada, seguida da santa missa, às 19 horas, e da festa social com praça de alimentação e apresentações musicais. Nesta sexta-feira, o padre Sério celebra às 18 horas no Hospital Regional, missa em celebração a São Sebastião.

Sobre o Santo

São Sebastião nasceu em Petrória, na Itália, de acordo com Santo Ambrósio, por volta do século III. Pertencente a uma família cristã, foi batizado em criança. Mais tarde, tomou a decisão de engajar-se nas fileiras romanas e chegou a ser considerado um dos oficiais prediletos do Imperador Diocleciano.

Contudo, nunca deixou de ser um cristão convicto e ativo. Fazia de tudo para ajudar os irmãos na fé, procurando revelar o Deus verdadeiro aos soldados e aos prisioneiros. Secretamente, Sebastião conseguiu converter muitos pagãos ao cristianismo. Até mesmo o governador de Roma, Cromácio, e seu filho, Tibúrcio, foram convertidos por ele.

Em certa ocasião, Sebastião foi denunciado, pois estava contrariando o seu dever de oficial da lei. Teve, então, que comparecer ante o imperador para dar satisfações sobre o seu procedimento. O imperador se queixou de que tinha confiado nele, esperava dele uma brilhante carreira e ele o havia traído.

Diante do Imperador, Sebastião não negou a sua fé e foi condenado à morte, sem direito à apelação. Amarrado a um tronco, foi varado por flechas, na presença da guarda pretoriana. No entanto, uma viúva chamada Irene retirou as flechas do peito de Sebastião e o tratou.

Assim que se recuperou, demonstrando muita coragem, se apresentou novamente diante do Imperador, censurando-o pelas injustiças cometidas contra os cristãos, acusando-o de inimigo do Estado. Perplexo com tamanha ousadia, Diocleciano ordenou que os guardas o açoitassem até a morte. O fato ocorreu no dia 20 de janeiro de 288.

Devoção 


A comunidade de fé e devoção a São Sebastião começou em Campo Grande em 1936, quando a região onde hoje está localizado o bairro Monte Carlo era apenas fazenda. Em um dado momento, a região foi acometida de uma forte peste e muitos fazendeiros perderam seus rebanhos. Um deles, devoto de São Sebastião prometeu que se os animais da propriedade não fossem dizimados pela peste construiria uma capela em homenagem ao santo.


Assim, começou a devoção a São Sebastião e, todos os anos, eram realizadas festividades após as novenas em honra ao santo, que passaram a ser contadas apenas a partir de 1950.

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