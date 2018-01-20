Apesar do céu nublado, probabilidade de pancadas de chuva diminui

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Aquidauana deverá ter um sábado de descanso, ao menos quanto a previsão do tempo.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do céu nublado durante todo o dia, há pouquíssimas probabilidades de chuva na cidade.
Com a temperatura mínima em 25ºC e a máxima em 35ºC, o famoso "tempo abafado" deverá predominar durante este início de fim de semana.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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