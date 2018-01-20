Apesar do céu nublado, probabilidade de pancadas de chuva diminui

Aquidauana deverá ter um sábado de descanso, ao menos quanto a previsão do tempo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do céu nublado durante todo o dia, há pouquíssimas probabilidades de chuva na cidade.

Com a temperatura mínima em 25ºC e a máxima em 35ºC, o famoso "tempo abafado" deverá predominar durante este início de fim de semana.