Detento tenta entrar em estabelecimento penal com porção de maconha

'Cara de Pau'
Crime aconteceu no fim da tarde de ontem (19)
Um caso chamou a atenção dos agentes penitenciários do Estabelecimento Penal Semiaberto de Aquidauana no fim da tarde de ontem (19) e, por conta disso, a Polícia Militar foi acionada.
De acordo com o boletim de ocorrência, o detento de 33 anos chegou para cumprir pena e, ao ser submetido a revista pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda uma porção de 0,6 gramas de maconha, envolvidas em um pedaço de sacola plástica branca.
Diante do ocorrido, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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