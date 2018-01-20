Detento tenta entrar em estabelecimento penal com porção de maconha

Um caso chamou a atenção dos agentes penitenciários do Estabelecimento Penal Semiaberto de Aquidauana no fim da tarde de ontem (19) e, por conta disso, a Polícia Militar foi acionada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o detento de 33 anos chegou para cumprir pena e, ao ser submetido a revista pessoal, foi encontrado no bolso de sua bermuda uma porção de 0,6 gramas de maconha, envolvidas em um pedaço de sacola plástica branca.

Diante do ocorrido, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.