Homem denuncia agrônomo de loja por acreditar estar sendo perseguido

Um homem de 53 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um possível crime de ameaça, que teria acontecido na manhã da última sexta-feira (19).

Conforme o boletim de ocorrência, ele estava em um clube e, em determinado momento, ligou para uma casa de construção, a fim de saber se o local tinha algum outro telefone ou alguém que poderia atendê-lo, pois ele precisava saber o preço de uma porteira.

Para as autoridades policiais, o comunicante informou que estava um pouco alterado e acredita que, ao solicitar as informações, possa ter sido um pouco deselegante, uma vez que já tinha várias tentativas de ligação sem sucesso.

Nesse instante, um agrônomo que trabalha no local, o atendeu e, já de início, proferiu ameaças, como "vou te encontrar e vou te matar, seu corno".

Após o ocorrido, a vítima e autor do boletim de ocorrência relatou que percebeu que estava sendo perseguido pela camionete da empresa e que acreditava que o mesmo homem que o ameaçou, também estava guiando o veículo.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso.