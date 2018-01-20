Homem procura polícia para denunciar vizinha que joga pedras em sua residência

Um homem de 34 anos, que reside com sua esposa e seus três filhos na rua Carlos Ferreira Bandeira, no Serraria, procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para fazer uma denúncia de perturbação de tranquilidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele é vizinho da mulher há sete meses e, constantemente, a autora vem causando transtornos, jogando pedras em sua residência e, por vezes, danificando o seu muro.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" entrou em contato com a vítima, que disse que seu maior medo é que uma das pedras acerte sua esposa ou seus filhos, que são pequenos.

Ele informou às autoridades policiais que já tentou conversar com a vizinha, mas ela é sempre muito agressiva e o agride verbalmente durante qualquer tentativa de apaziguamento.

Não vendo alternativas diferentes, o homem foi até a delegacia municipal registrar o fato e solicitar providências.

O caso segue sob investigação.