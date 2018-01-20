Homem procura polícia para denunciar vizinha que joga pedras em sua residência

Perturbação de Tranquilidade
Segundo a vítima, o maior medo é que uma das pedras acerte sua esposa ou algum de seus três filhos, que ainda são pequenos
Um homem de 34 anos, que reside com sua esposa e seus três filhos na rua Carlos Ferreira Bandeira, no Serraria, procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para fazer uma denúncia de perturbação de tranquilidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele é vizinho da mulher há sete meses e, constantemente, a autora vem causando transtornos, jogando pedras em sua residência e, por vezes, danificando o seu muro.
A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" entrou em contato com a vítima, que disse que seu maior medo é que uma das pedras acerte sua esposa ou seus filhos, que são pequenos.
Ele informou às autoridades policiais que já tentou conversar com a vizinha, mas ela é sempre muito agressiva e o agride verbalmente durante qualquer tentativa de apaziguamento.
Não vendo alternativas diferentes, o homem foi até a delegacia municipal registrar o fato e solicitar providências.
O caso segue sob investigação.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS