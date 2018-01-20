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Dupla Comemoração

No dia em que faz aniversário, apaixonado por fusca participa de carreata em homenagem ao carro

Todos os apaixonados por carros antigos são bem-vindos no evento

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/01/2018 às 12:20

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No Dia Nacional do Fusca, o presidente do Velho Oeste Aquidauana, Roberto Zuewskiy, apaixonado pelo carro, também faz aniversário e participa, então, de uma dupla comemoração: a carreata e a celebração da chegada dos 40 anos de idade.

"Meu carro é de 68. Estou com ele há 10 anos, mas ele era do meu pai, que passou pra mim. Quando eu pude, fiz a restauração e estou com ele até hoje", disse, em tom bem humorado.

A Carreata Comemorativa, como anunciada anteriormente pelo jornal "O Pantaneiro", está sendo realizada pelo segundo ano consecutivo, reunindo todos os apaixonados pelas antiguidades. Os carros estão passando por toda a cidade, fazendo a exibição dos modelos.

Roberto ainda informou que qualquer carro antigo é bem-vindo, porque a paixão que os une é única, e que cinco veículos de cidades próximas também estão participando do evento.  

História

Querido por todos, o Volkswagen Fusca faz parte da história do Brasil e por isso recebeu a honraria de ter um dia em sua homenagem: no próximo sábado, dia 20 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional do Fusca. A data marca o início da produção nacional do carro popular da VW no País.

O modelo, que completa 72 anos do início de sua produção na Alemanha em 2018, foi líder de mercado no Brasil por 24 anos consecutivos, perdendo esse recorde para o Gol, que foi por 27 anos.

Ele teve 3 milhões de unidades produzidas aqui, todas na fábrica de São Bernardo do Campo (SP). A primeira produção dele foi de 1959 a 1986. A pedido do presidente da república da época, Itamar Franco, ele voltou a ser produzido em 1993, apenas com motor movido a etanol, e teve a produção interrompida novamente em 1996.

No mundo todo, o Fusca deixou de ser produzido em 2003, na fábrica de Puebla, no México. Apesar disso, duas releituras do veículo surgiram, o New Beetle, em 1998, e o Fusca, com o nome que tinha em cada mercado resgatado, em 2012.

*Com informações do Estadão

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