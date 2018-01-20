ROTAI prende homem que estava com mandado de prisão em aberto

A equipe ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior), durante rondas pela Vila Bancária realizadas na última sexta-feira (19), abordou um suspeito de 39 anos, conhecido popularmente como 'Andorinha' e, após consulta, percebeu que o mesmo estava com um mandado de prisão em aberto.

Cientes da informação, os policias da equipe o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, sem provocar lesões corporais no indivíduo, para as medidas cabíveis.