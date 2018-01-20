ROTAI prende homem que estava com mandado de prisão em aberto

Policial
Caso aconteceu na última sexta-feira (19)
A equipe ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior), durante rondas pela Vila Bancária realizadas na última sexta-feira (19), abordou um suspeito de 39 anos, conhecido popularmente como 'Andorinha' e, após consulta, percebeu que o mesmo estava com um mandado de prisão em aberto.
Cientes da informação, os policias da equipe o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, sem provocar lesões corporais no indivíduo, para as medidas cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS