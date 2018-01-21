Motociclista passa em alta velocidade na frente da PM, cai e é preso embriagado

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu em flagrante na tarde de ontem, um homem de 41 anos que pilotava moto embriagado. O autor passou em alta velocidade na frente da base da polícia e chegou a sofrer queda no Nova Aquidauana.

Conforme relatado, os policiais estavam na base quando perceberam o homem pilotando de forma imprudente, oferecendo risco à própria vida e de terceiros. Eles então deram início a uma persguição.

No cruzamento da Avenida Timóteo Proença com a Estrada do Taboco, conseguiram abordá-lo.

Ao notar a aproximação da equipe policial, ele se desquilibrou e caiu. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava com a fala desconexa, olhos avermelhados e exalava odor etílico. Além disso, foi constatado que não tinha carteira de habilitação. Por estes motivos, foi preso e levado para a delegacia.