Foragido da justiça é preso com droga no centro de Aquidauana

Flagrante
Homem estava na Rua 7 de Setembro
Equipe da Rondas Ostensiva Táticas do Interior (Rotai) da Polícia Militar de Aquidauana prendeu no início desta tarde, um homem de 48 anos, foragido da justiça, que estava com porção de maconha na área central da cidade.
Durante rondas, os policiais abordaram o suspeito na Rua Sete de Setembro, na frente da antiga PRF. Durante abordagem foi constatado que ele estava com porção de maconha e que também tinha contra si mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS