Foragido da justiça é preso com droga no centro de Aquidauana

Equipe da Rondas Ostensiva Táticas do Interior (Rotai) da Polícia Militar de Aquidauana prendeu no início desta tarde, um homem de 48 anos, foragido da justiça, que estava com porção de maconha na área central da cidade.

Durante rondas, os policiais abordaram o suspeito na Rua Sete de Setembro, na frente da antiga PRF. Durante abordagem foi constatado que ele estava com porção de maconha e que também tinha contra si mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.