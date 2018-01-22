Funcionária denuncia furto de peças de veículos do Detran de Aquidauana

Uma funcionária do Detran-MS de Aquidauana, localizado no bairro Alto, procurou a Delegacia de Polícia do município para fazer uma denúncia de furto qualificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a funcionária foi notificada do furto de várias peças de veículos. Ocorre que, no local, não existem sinais de arrombamento, e o edifício conta com câmeras de segurança, bem como vigias.

Ainda conforme o registro policial, uma relação dos vigias será posteriormente encaminhada à delegacia, bem como uma listagem mais detalhada das peças furtadas.

O caso segue sob investigação.