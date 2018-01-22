Funcionária denuncia furto de peças de veículos do Detran de Aquidauana

Inquérito
Furto pode ter acontecido entre as 07h30 da última sexta-feira (19) e 07h30 desta segunda-feira (22)
Uma funcionária do Detran-MS de Aquidauana, localizado no bairro Alto, procurou a Delegacia de Polícia do município para fazer uma denúncia de furto qualificado.
De acordo com o boletim de ocorrência, a funcionária foi notificada do furto de várias peças de veículos. Ocorre que, no local, não existem sinais de arrombamento, e o edifício conta com câmeras de segurança, bem como vigias.
Ainda conforme o registro policial, uma relação dos vigias será posteriormente encaminhada à delegacia, bem como uma listagem mais detalhada das peças furtadas.
O caso segue sob investigação.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS