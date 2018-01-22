Internado desde dezembro, Agostinho Nepomuceno falece em Cuiabá

Mais uma pessoa querida por todos os aquidauanenses partiu. No último domingo (21), o senhor Agostinho Nepomuceno, de 76 anos, não resistiu à gravidade do quadro médico em que se encontrava e morreu em Cuiabá, na UTI do hospital em que estava internado.

De acordo com informações repassadas pela família, ele havia viajado para passar a virada do ano com a família e, em Mato Grosso, na manhã do dia 31 de dezembro, sofreu um AVC que o deixou em uma situação clínica dificilmente reversível.

Ainda conforme os dados obtidos pela redação do jornal "O Pantaneiro", o pedido de transferência para um hospital local foi negado pelos médicos, uma vez que, desde o começo, o estado de saúde de Agostinho era delicado, e então, através de uma espécie de "revezamento", a família realizou os cuidados paliativos necessários até que ele pode, finalmente, descansar em paz.

O corpo do aquidauanense será transferido para o município nesta segunda-feira (22), onde será velado e enterrado. Até o momento, não há informações sobre horário e local para a despedida por parte dos amigos e da família.