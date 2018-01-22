Jovem denuncia padrasto por abuso sexual

Uma jovem de 21 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana na última sexta-feira (19) para registrar uma ocorrência de estupro e ameaça.

De acordo com o relato da vítima, o seu padrasto, de 38 anos, é o responsável pelos crimes. Ela, que era moradora de Campo Grande, conta que desde os 10 anos é molestada pelo homem e que, quando completou 16 anos, o criminoso a obrigou a ter relações sexuais com ele, fato que ocorre até os dias de hoje, mesmo o homem estando separado de sua mãe.

Não suportando mais a pressão, a jovem buscou auxílio das autoridades policiais locais, uma vez que, desde a separação, está morando em Aquidauana com a mãe e segue sendo ameaçada pelo homem, que "prometeu" expor os acontecimentos à sua genitora. Ainda conforme o relato, no último contato, o autor disse "eu sei que não vou ter você, mas se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Se você arrumar um namorado sem o meu consentimento, eu mato ele. Eu tenho um cartão com 418 fotos nossas e vou contar pra sua mãe".

Ela explicou que nunca teve coragem de relatar os fatos para sua mãe, uma vez que o homem sempre a ameaçava e ela, quando mais nova, não entendia direito o que acontecia. Assim que tomou ciência da gravidade da situação, não sabia como lidar, mas dessa vez resolveu agir.

Agora, a ocorrência será encaminhada para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), sob responsabilidade do delegado Antônio Ribas Jr. e o caso será investigado para que as devidas providências possam ser tomadas.