Marginais furtam residência de idoso no Arara Azul

Um idoso de 67 anos, morador da rua Projetada B, no bairro Arara Azul, procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para fazer uma denúncia de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ele havia saído por volta das 09h do sábado (20) e, ao retornar, por volta de 12h30, deparou-se com a porta dos fundos de sua residência arrombada e, do interior, haviam subtraído uma TV tela plana da marca Philco, de 32', ainda na caixa.

Populares que não quiseram se identificar informaram que viram, na frente da casa do idoso, dois indivíduos com extensas fichas policiais e que estes poderiam ser responsáveis pelo furto.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso.