Posto de Saúde da Santa Terezinha funciona em horário especial nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (22), a ESF José Vória, no bairro Santa Terezinha, funcionará também em horário especial, a partir das 17h.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Aquidauana, a ação tem por objetivo facilitar a vida das pessoas que não podem se ausentar do trabalho em horário comercial.

Os demais postos de saúde da cidade também serão privilegiados com os horários especiais, em cronograma a ser divulgado posteriormente pela administração municipal.