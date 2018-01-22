Posto de Saúde da Santa Terezinha funciona em horário especial nesta segunda-feira

Saúde
Informação é da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Aquidauana
Nesta segunda-feira (22), a ESF José Vória, no bairro Santa Terezinha, funcionará também em horário especial, a partir das 17h.
De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Aquidauana, a ação tem por objetivo facilitar a vida das pessoas que não podem se ausentar do trabalho em horário comercial.
Os demais postos de saúde da cidade também serão privilegiados com os horários especiais, em cronograma a ser divulgado posteriormente pela administração municipal.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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