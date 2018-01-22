Semana pode começar com trovoadas e pancadas de chuva durante a tarde

Esta semana poderá começar com pancadas de chuva e trovoadas em Aquidauana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o boletim meteorológico atualizado na manhã desta segunda-feira (22), o céu permanecerá parcialmente nublado durante todo o dia e, no período vespertino, o clima poderá "virar", trazendo mais chuva para a região pantaneira.

A temperatura mínima prevista para o dia de hoje é de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 37ºC.