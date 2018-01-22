Semana pode começar com trovoadas e pancadas de chuva durante a tarde

Previsão do Tempo
Boletim meteorológico foi atualizado na manhã desta segunda-feira (22) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta semana poderá começar com pancadas de chuva e trovoadas em Aquidauana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Segundo o boletim meteorológico atualizado na manhã desta segunda-feira (22), o céu permanecerá parcialmente nublado durante todo o dia e, no período vespertino, o clima poderá "virar", trazendo mais chuva para a região pantaneira.
A temperatura mínima prevista para o dia de hoje é de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 37ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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