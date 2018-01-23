Aquidauana receberá R$ 500 mil para investimentos em saúde

Na tarde de ontem, 22, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro recebeu no Paço Municipal a visita do deputado federal Geraldo Resende (PSDB), que anunciou, na presença de vereadores de Aquidauana, secretários municipais e imprensa local, a destinação de uma emenda no valor de R$ 500 mil reais, para serem investidos na saúde.

O prefeito Odilon Ribeiro agradeceu ao deputado Geraldo Resende pela viabilização da emenda e ao vereador Nilson Pontin, pontuando que “planejar, captar recursos e organizar investimentos para a saúde é nossa prioridade. Ficamos gratos por ter recebido esse apoio do vereador Nilson e do deputado Geraldo na captação desse recurso junto ao Ministério da Saúde”.

“É uma vitória para Aquidauana receber a notícia que virão recursos para a saúde, mesmo em tempos de crise, possibilitando avanços e melhorias aos nossos pacientes. Isso tudo graças ao comprometimento e a união da classe política para atender as demandas da população”, frisou o prefeito.

O recurso de R$ 500 mil será destinado via Ministério da Saúde e foi solicitado em indicação na Câmara de Aquidauana pelo vereador Nilson Pontin (PSDB) ao deputado federal Geraldo Resende. “Aquidauana tem essa demanda e vi a oportunidade de poder colaborar com a cidade, buscando e insistindo no ministério, pois bem lembrou o prefeito, estamos em tempos de crises. Fico feliz em poder visitar a cidade, ser recebidos pelas autoridades do município e anunciar esta emenda para saúde”, finalizou o deputado.

“A prefeitura sozinha não consegue bancar tudo. Nós, vereadores, estamos nas ruas, ouvimos a população e pude em conversa com o prefeito Odilon perceber em que poderia ajudar. Me comprometi em pedir esse recurso ao deputado. Agora, vamos aguardar o empenho e liberação para vermos os investimentos chegando e fortalecendo a saúde no município”, salientou o vereador Nilson.