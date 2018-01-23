Carnaval de Aquidauana terá quatro dias de festa gratuita

Cultura
O evento tem início no sábado dia 10 de fevereiro, e fim na terça-feira, dia 13, com entrada gratuita
O carnaval de Aquidauana terá quatro dias de festa neste ano. Conforme programação divulgada pela Fundação de Cultura e Turismo, o evento tem início no sábado dia 10 de fevereiro, e fim na terça-feira, dia 13, com entrada gratuita, na Avenida Pantaneta.
A expectativa é de que comerciantes e vendedores ambulantes tenham bom faturamento, principalmente com a visita de turistas. A Polícia Militar foi acionada e vai reforçar a segurança, para garantir a ordem durante as festividades.
Confira a programação:
Sábado dia 10/02/2018
20h - Apresentação de bateria de Escolas de Samba
22h - Show com Banda do Funil.
Domingo dia 11/02/2018
21h – Apresentação da bateria das escolas de samba;
23h – Show musical com o grupo SPcia.
Segunda-feira dia 12/02/2018
21h – Desfile das escolas de samba;
23h – Show musical coma banda Axé Mix.
Terça-feira dia 13/02/2018
18h – Matinê
21h – Apresentação da baterias de Escola de Samba;
22h – Show musical com a banda Linha de Frente.
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