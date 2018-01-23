Carnaval de Aquidauana terá quatro dias de festa gratuita

O carnaval de Aquidauana terá quatro dias de festa neste ano. Conforme programação divulgada pela Fundação de Cultura e Turismo, o evento tem início no sábado dia 10 de fevereiro, e fim na terça-feira, dia 13, com entrada gratuita, na Avenida Pantaneta.

A expectativa é de que comerciantes e vendedores ambulantes tenham bom faturamento, principalmente com a visita de turistas. A Polícia Militar foi acionada e vai reforçar a segurança, para garantir a ordem durante as festividades.

Confira a programação:

Sábado dia 10/02/2018

20h - Apresentação de bateria de Escolas de Samba

22h - Show com Banda do Funil.

Domingo dia 11/02/2018

21h – Apresentação da bateria das escolas de samba;

23h – Show musical com o grupo SPcia.

Segunda-feira dia 12/02/2018

21h – Desfile das escolas de samba;

23h – Show musical coma banda Axé Mix.

Terça-feira dia 13/02/2018

18h – Matinê

21h – Apresentação da baterias de Escola de Samba;

22h – Show musical com a banda Linha de Frente.