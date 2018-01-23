Idosa é vítima de estelionato

Uma idosa de 60 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para comunicar que foi vítima de um crime de estelionato.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 10h da última segunda-feira (22), ela teria recebido uma ligação informando que sua filha havia sido sequestrada e, em seguida, um pedido de uma quantia financeira para o resgate. Na intenção de salvá-la, a idosa foi até a um banco da cidade e realizou o depósito de R$ 300,00 na conta do criminoso.

A Polícia Civil do município, com os documentos pertinentes em mãos, deverá investigar o caso.