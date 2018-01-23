Idosa é vítima de estelionato

Policial
Caso ocorreu por volta das 10h da última segunda-feira (22)
Uma idosa de 60 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para comunicar que foi vítima de um crime de estelionato.
Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 10h da última segunda-feira (22), ela teria recebido uma ligação informando que sua filha havia sido sequestrada e, em seguida, um pedido de uma quantia financeira para o resgate. Na intenção de salvá-la, a idosa foi até a um banco da cidade e realizou o depósito de R$ 300,00 na conta do criminoso.
A Polícia Civil do município, com os documentos pertinentes em mãos, deverá investigar o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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