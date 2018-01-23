Inmet prevê trovoadas na tarde desta terça-feira

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê, para esta terça-feira (23), possibilidade de trovoadas e pancadas de chuva isoladas durante a tarde, em Aquidauana.
Conforme a previsão do tempo, a manhã terá o céu parcialmente nublado a claro e, durante a noite, parcialmente nublado a nublado com névoa úmida.
A temperatura mínima para o dia de hoje é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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