Inmet prevê trovoadas na tarde desta terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê, para esta terça-feira (23), possibilidade de trovoadas e pancadas de chuva isoladas durante a tarde, em Aquidauana.

Conforme a previsão do tempo, a manhã terá o céu parcialmente nublado a claro e, durante a noite, parcialmente nublado a nublado com névoa úmida.

A temperatura mínima para o dia de hoje é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.