Motorista de camionete não respeita preferencial e causa acidente no centro da cidade

Trânsito
Acidente de trânsito ocorreu na manhã desta terça-feira (23)
Um acidente no Centro de Aquidauana, entre as ruas Dos Ferroviários e Bichara Salamene, mobilizou a Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (23).
Conforme apurado pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, conduzida por uma mulher de 51 anos, descia a rua Dos Ferroviários, que é preferencial, quando uma camionete Mitsubishi L200, de cor prata, que vinha da rua Bichara Salamene e não respeitou a sinalização do local, surgiu em seu caminho.
A motociclista colidiu com a porta traseira da camionete e, após ser socorrida, foi encaminhada ao PS de Aquidauana, com escoriações no cotovelo e no punho esquerdo, reclamando de muita dor. A condutora da camionete não sofreu qualquer tipo de ferimento.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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