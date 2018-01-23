Motorista de camionete não respeita preferencial e causa acidente no centro da cidade

Um acidente no Centro de Aquidauana, entre as ruas Dos Ferroviários e Bichara Salamene, mobilizou a Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (23).

Conforme apurado pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, conduzida por uma mulher de 51 anos, descia a rua Dos Ferroviários, que é preferencial, quando uma camionete Mitsubishi L200, de cor prata, que vinha da rua Bichara Salamene e não respeitou a sinalização do local, surgiu em seu caminho.

A motociclista colidiu com a porta traseira da camionete e, após ser socorrida, foi encaminhada ao PS de Aquidauana, com escoriações no cotovelo e no punho esquerdo, reclamando de muita dor. A condutora da camionete não sofreu qualquer tipo de ferimento.