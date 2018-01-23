Mulher procura Pinscher desaparecida na 7 de Setembro

Procura-se
Animal desapareceu na noite do último domingo (21)
A aquidauanense Lorena Carneiro está procurando sua Pinscher desaparecida desde a noite do último domingo (21), na rua 7 de Setembro.
De acordo com as informações repassadas para a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o animal atende pelo nome de Mel e já tem 15 anos. A proprietária da pinscher ainda informou que ela não enxerga direito, devido a idade avançada.
O telefone para contato, em caso de notícias sobre o paradeiro do animal, é o (67) 99270-2713.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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