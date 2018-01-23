Mulher procura Pinscher desaparecida na 7 de Setembro

A aquidauanense Lorena Carneiro está procurando sua Pinscher desaparecida desde a noite do último domingo (21), na rua 7 de Setembro.

De acordo com as informações repassadas para a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o animal atende pelo nome de Mel e já tem 15 anos. A proprietária da pinscher ainda informou que ela não enxerga direito, devido a idade avançada.

O telefone para contato, em caso de notícias sobre o paradeiro do animal, é o (67) 99270-2713.