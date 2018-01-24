Lixo, sujeira e larvas de mosquito em residências

A Prefeitura de Aquidauana compartilhou nesta quarta-feira em seu perfil nas redes sociais, imagens assustadoras de quintais visitados pelas equipes de saúde do município. Apesar das campanhas de combate à dengue, os servidores têm encontrado com facilidade locais repletos de lixo, latas, embalagens plásticas e até mesmo vaso sanitário, que se tornam criadouro do mosquito transmissor da doença.

Conforme balanço recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, em média, de cada dez casas visitadas pelos agentes, três estão com foco e pelo menos sete possuem garrafas, embalagens ou entulhos que podem se tornar potenciais criadouros do mosquito.

É preciso cuidado, pois o Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes ageypti (Liraa) de 2018 feito pela Prefeitura na primeira quinzena de janeiro trouxe resultados ruins, com aumento na incidência dos focos.

As fotos divulgadas são de casas no Bairro Alto. Os imóveis já haviam sido visitados, oportunidade em que os moradores foram orientados a fazer a limpeza. Porém, quando os agentes retornaram ontem, se depararam com o pior cenário possível, pois até já haviam até mesmo larvas dos mosquisto. Os responsáveis serão multados.

"A Prefeitura de Aquidauana por meio das equipes de agentes da Secretaria Municipal de Saúde está numa missão pela cidade, intensificando as ações de enfrentamento ao Aedes Aegypti. Por isso, mais uma vez, é importante frisar: o mosquito mata! Se ele mata, não pode nascer. A limpeza e o asseio do seu lar, do seu quintal ajuda a impedir que o mosquito e outros insetos se proliferem! Vamos, juntos, cuidar da nossa cidade e da nossa saúde!", diz a Prefeitura na postagem.