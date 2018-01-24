Quarta-feira terá céu nublado e calor

Esta quarta-feira (24) será de céu nublado e muito calor no município de Aquidauana.

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã terá o céu parcialmente nublado e, apesar da possibilidade de pancadas de chuva isoladas, o calor deve se intensificar.

A temperatura mínima de hoje é de 26ºC e, a máxima, de 34ºC.