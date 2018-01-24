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ROTAI localiza jovens autores de furtos de motocicleta e televisão

Um dos jovens, que 'auxiliou' na localização do outro, foi detido na Cidade Nova

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/01/2018 às 10:40

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A equipe ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) de Aquidauana localizou, na noite da última terça-feira (23), dois jovens autores que realizavam furtos na região, sendo o mais recente deles, o de uma televisão ainda na caixa, como noticiado anteriormente pelo jornal "O Pantaneiro".

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares realizaram rondas na Cidade Nova com o intuito de localizar o autor do furto de uma motocicleta, realizado no dia 22 de janeiro de 2018, logrando êxito ao encontrá-lo, de passageiro, em uma moto Honda CG/125 Fan, pilotada por E. R. P.. Após a abordagem e durante a revista pessoal, foi localizado, no bolso na bermuda do autor "Dezesseis", de 17 anos, uma carteira contendo um cartão de banco, roubado na casa do mesmo idoso da TV, além de documentos pessoais de G. de O. S., que segundo o jovem, é seu primo.

Ele relatou que pegou o cartão no dia do furto da televisão, em companhia de outros dois jovens, ainda não localizados, e posteriormente entregou a TV ao "Popó", de 18 anos, a troco de drogas e dinheiro, sendo que Popó deu a ele uma paradinha de maconha no valor de R$ 10,00 e uma quantia de R$ 80,00.

O piloto da moto foi questionado sobre o destino do "passeio" noturno, e o mesmo informou que levaria o menor para comprar combustível e abastecer a motocicleta BROS vermelha que havia sido furtada, mas que não sabia onde o veículo estava.

Ao ser indagado sobre a localização da BROS, o jovem disse que havia furtado a moto no dia anterior e que iria levar a equipe policial até a mesma, no bairro Nova Aquidauana. 

Após localizarem o veículo, os militares seguiram até a casa de Popó, no bairro Arara Azul, no intuito de localizar a TV. Chegando na residência do autor, o mesmo relatou que recebeu a TV de Dezesseis pelos valores descritos anteriormente e, posteriormente, revendeu para um cidadão conhecido como 'Tio Biba', e que inclusive o mesmo foi buscar a TV em um Gol de cor branca, pagando a Popó o valor de R$ 150,00.

Diante dos fatos, os jovens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para as medidas pertinentes.

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