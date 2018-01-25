Acidente entre as ruas Francisco Alves Pereira e Ovídio Costa deixa um ferido

Trânsito
Piloto de moto que 'invadiu' a preferencial fugiu do local sem prestar socorro à vítima
Na manhã desta quinta-feira (25), um acidente de trânsito entre as ruas Francisco Alves Pereira e Ovídio Costa, na Vila Eliane, causou uma mobilização do Corpo de Bombeiros de Aquidauana e da Polícia Militar.
Um rapaz de 28 anos estava transitando em uma motocicleta pela R. Francisco Alves Pereira, no momento em que foi surpreendido por outro piloto de moto, até o momento não identificado, que invadiu a preferencial pela R. Ovídio Costa e provocou a colisão.
O responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima, mas testemunhas do ocorrido anotaram a placa de seu veículo e a encaminharam para as autoridades competentes.
A vítima foi levada para o PS de Aquidauana, com escoriações no braço direito e perna direita.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
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DESPEDIDA
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