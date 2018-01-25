Acidente entre as ruas Francisco Alves Pereira e Ovídio Costa deixa um ferido

Na manhã desta quinta-feira (25), um acidente de trânsito entre as ruas Francisco Alves Pereira e Ovídio Costa, na Vila Eliane, causou uma mobilização do Corpo de Bombeiros de Aquidauana e da Polícia Militar.

Um rapaz de 28 anos estava transitando em uma motocicleta pela R. Francisco Alves Pereira, no momento em que foi surpreendido por outro piloto de moto, até o momento não identificado, que invadiu a preferencial pela R. Ovídio Costa e provocou a colisão.

O responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima, mas testemunhas do ocorrido anotaram a placa de seu veículo e a encaminharam para as autoridades competentes.

A vítima foi levada para o PS de Aquidauana, com escoriações no braço direito e perna direita.