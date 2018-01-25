Antes abandonado, Parque da Lagoa Comprida executa melhorias e volta a ser ponto de encontro da população

Infraestrutura
O local funciona das 06h às 20h e, aos fins de semana e fins de tarde, recebe várias pessoas que procuram lazer
O Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, antes abandonado pela administração municipal, recebeu melhorias na infraestrutura e, agora, voltou a ser ponto de encontro da população aquidauanense.
A Prefeitura Municipal realizou reformas nos quatro banheiros, sendo dois masculinos e dois femininos, e, após a retomada das ações para investimentos no local, faz a poda da grama de todo o território do parque a cada duas semanas. A área também conta com uma pista de 800m para caminhada e corrida, além de uma quadra de areia para partidas de vôlei, com iluminação.
A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" foi até o local conversar com alguns dos frequentadores do parque e obteve respostas positivas a respeito das melhorias implementadas.
A estudante Franciellen Luane, de 20 anos, que antes visitava com frequência o espaço, é "prova viva" de que os investimentos deram certo. "Agora o parque está mais limpo, mais tranquilo, mais seguro. Eu venho sempre com minhas amigas, a gente toma tereré, joga vôlei, fica conversando... Se tornou um bom espaço", disse.
A vestibulanda Ana Beatriz, de 17 anos, também deu destaque à manutenção que está sendo realizada. "Melhorou muito a questão da limpeza, a estrutura de lixo... As coisas aqui não eram assim. Agora, melhorou bastante, porque eu acho que até a galera está sentindo mais prazer para vir aqui, já que o lugar está mais limpo e mais tranquilo. Agora, eu acho que deveriam investir um pouco mais na segurança", pontuou.
O local funciona das 06h às 20h e, de acordo com informações da administração, conta com dois guardas que realizam a segurança entre 7h e 18h.
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