Homem ameaça ex-convivente na Projetada 1

Um homem de 27 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na noite da última quarta-feira (24) para denunciar um crime de ameaça cometido por seu ex-convivente, de quem esta separado há uma semana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima explicou que teve uma relação de convivência com o homem de 26 anos por, aproximadamente, 3 anos e, após um desentendimento, se separaram. Desde então, o autor do crime estaria constantemente fazendo ameaças, dizendo que o iria matá-lo.

Ainda inconformado com a separação, o autor ainda teria tentado agredí-lo fisicamente, mas não conseguiu e apenas jogou o seu celular no chão, danificando a tela do aparelho. Após fazer isso, o homem saiu da casa, levando a chave da residência e a carteira contendo os documentos pessoais da vítima.

Temendo pela sua integridade física, o homem procurou a Polícia Civil para que as providências cabíveis possam ser tomadas.