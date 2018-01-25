Homem ameaça ex-convivente na Projetada 1

Aquidauana
Caso aconteceu na noite da última quarta-feira (24)
Um homem de 27 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na noite da última quarta-feira (24) para denunciar um crime de ameaça cometido por seu ex-convivente, de quem esta separado há uma semana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima explicou que teve uma relação de convivência com o homem de 26 anos por, aproximadamente, 3 anos e, após um desentendimento, se separaram. Desde então, o autor do crime estaria constantemente fazendo ameaças, dizendo que o iria matá-lo.
Ainda inconformado com a separação, o autor ainda teria tentado agredí-lo fisicamente, mas não conseguiu e apenas jogou o seu celular no chão, danificando a tela do aparelho. Após fazer isso, o homem saiu da casa, levando a chave da residência e a carteira contendo os documentos pessoais da vítima.
Temendo pela sua integridade física, o homem procurou a Polícia Civil para que as providências cabíveis possam ser tomadas.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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