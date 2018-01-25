Marginais furtam equipamentos de trabalho em obra no Ovídio Costa II

Na manhã da última quarta-feira (24), um trabalhador de uma obra no Ovídio Costa II, em frente a uma escola, procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar o furto qualificado de equipamentos de trabalho.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ao chegar no local, ele percebeu que a porta de entrada do alojamento dos materiais havia sido arrombada e os marginais levaram um martelo, uma marreta, uma colher de pedreira, um prumo, uma torque, uma furadeira e uma extensão de 40m.

O Delegado Antônio Ribas Jr, responsável pela investigação do caso, expediu uma ordem de serviço para que investigadores tomem providências e efetuem diligências a fim de identificar os autores do crime.