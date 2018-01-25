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Para impedir atoleiros, rede de escoamento de água é instalada em Camisão

Secretaria de Obras trabalha na colocação de tubos em pontos de alagamento

Renan Nucci

Publicado em 25/01/2018 às 16:09

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A Prefeitura de Aquidauana designou uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para executar o serviço de colocação de tubos para escoamento de águas pluviais no distrito de Camisão. O objetivo é evitar que vias da região se tornem atoleiros durante o período de chuvas.

O prefeito Odilon Ribeiro esteve esta semana acompanhando a execução do serviço, que está já na fase de finalização, com a colocação de tubos de 1,20m. Esse tipo de intervenção no escoamento da água pluvial com a colocação de tubos é uma alternativa proposta pela engenharia para buscar solucionar os problemas de alagamentos em vários pontos da estrada vicinal no distrito de Camisão.

“A colocação desses tubos será melhor para escoar as águas das chuvas que têm prejudicado bastante toda a nossa região. Com esse serviço, a prefeitura busca dar mais tranquilidade e facilidade no tráfego dos veículos nessa região, pois quem mora aqui, quando chove muito, como é o caso desse período de dezembro a fevereiro, enfrenta uma dificuldade enorme de trafegar nessa estrada vicinal, pois há acúmulos de água em pontos críticos, que agora estamos colocando os tubos”, detalhou o prefeito Odilon.

Em conversa com moradores da região, o prefeito Odilon Ribeiro agradeceu a compreensão dos mesmos, a parceria de alguns moradores do distrito que se dispuseram a colaborar na mão de obra e até na doação de materiais. “Agradeço a equipe da Obras pelo bom trabalho que estão fazendo e aos moradores que estão aqui de boa vontade, sendo parceiros, sendo ajudadores nesse serviço todo”, completou o prefeito.

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