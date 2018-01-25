Quinta-feira deverá ser nublada, chuvosa e muito quente

Previsão do Tempo
Dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta quinta-feira (25) deverá ser chuvosa e muito quente, de acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Conforme a previsão do tempo atualizada nesta manhã, é provavel que ocorram pancadas de chuva em áreas isoladas da cidade, mas o calor só se intensifica e o céu nublado fica cada vez mais espalhado.
A temperatura prevista para hoje é de 26ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 38ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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