Quinta-feira deverá ser nublada, chuvosa e muito quente

Esta quinta-feira (25) deverá ser chuvosa e muito quente, de acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme a previsão do tempo atualizada nesta manhã, é provavel que ocorram pancadas de chuva em áreas isoladas da cidade, mas o calor só se intensifica e o céu nublado fica cada vez mais espalhado.

A temperatura prevista para hoje é de 26ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 38ºC.