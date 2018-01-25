Torneio de Society da AABB vai dar R$ 3 mil em prêmios em fevereiro

Aquidauana
Competição será realizada em único dia, com times de Aquidauana, Anastácio e região
Ao longo do dia 25 de fevereiro, acontece no campo da AABB de Aquidauana o 1º Torneio de Futebol Society. De acordo com a organização, 12 equipes do município já confirmaram participação, mas a expectativa é de que disputa seja realizada com 30 times, contando também com representantes de Anastácio, Campo Grande e Nioaque. As inscrições seguem abertas.
Ao todo serão distribuídos R$ 3 mil em prêmios, sendo R$ 2 mil para o campeão e R$ 1 mil para o vice. O torneio será realizado no sistema de mata-mata, com jogos de 30 minutos (dois tempos de 15). Os eliminados na primeira rodada, ainda terão a chance de repescagem. Os interessados podem se inscrever por meio do telefone (67) 99690 - 9845, com Mauro Cézar. O valor é de R$ 300 por time.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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