Torneio de Society da AABB vai dar R$ 3 mil em prêmios em fevereiro

Ao longo do dia 25 de fevereiro, acontece no campo da AABB de Aquidauana o 1º Torneio de Futebol Society. De acordo com a organização, 12 equipes do município já confirmaram participação, mas a expectativa é de que disputa seja realizada com 30 times, contando também com representantes de Anastácio, Campo Grande e Nioaque. As inscrições seguem abertas.

Ao todo serão distribuídos R$ 3 mil em prêmios, sendo R$ 2 mil para o campeão e R$ 1 mil para o vice. O torneio será realizado no sistema de mata-mata, com jogos de 30 minutos (dois tempos de 15). Os eliminados na primeira rodada, ainda terão a chance de repescagem. Os interessados podem se inscrever por meio do telefone (67) 99690 - 9845, com Mauro Cézar. O valor é de R$ 300 por time.