Inmet prevê chuva e calor para esta sexta-feira

Esta sexta-feira (26) deverá ser um dia contraditório em Aquidauana: apesar do calor, as possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas da cidade durante todo o dia são grandes.

De acordo com os dados da previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é provável que essas variações façam com que o dia esteja "abafado".

A temperatura mínima prevista para hoje é de 25ºC e, a máxima, de 35ºC.