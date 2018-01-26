Inmet prevê chuva e calor para esta sexta-feira

Previsão do Tempo
Mesmo com temperaturas elevadas, há possibilidades de chuva durante todo o dia
Esta sexta-feira (26) deverá ser um dia contraditório em Aquidauana: apesar do calor, as possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas da cidade durante todo o dia são grandes.
De acordo com os dados da previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é provável que essas variações façam com que o dia esteja "abafado".
A temperatura mínima prevista para hoje é de 25ºC e, a máxima, de 35ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS