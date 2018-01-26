Moradores da Vila Pinheiro reclamam do descaso da administração municipal de Aquidauana

A chuva que atingiu Aquidauana na última quinta-feira (25) deixou vários estragos pelo município, principalmente na Vila Pinheiro, local que está abandonado pela administração pública de Aquidauana, de acordo com relatos dos moradores.

Adinilza dos Santos, de 33 anos, moradora do bairro há sete anos, reside na rua Tenente Vital Egídio Martins, contou que o muro do vizinho caiu em sua casa por conta da chuva. "Eu nem vi a hora que caiu, porque a casa estava sozinha, eu não estava aqui. Eu cheguei por volta de 19h30, depois de toda aquela chuva, e vi isso. Esse tipo de coisa ocorre por conta do descaso municipal. Eu queria pedir para que o prefeito olhasse pra nós, pro nosso bairro. A rua já está toda esburacada, nós fizemos o pedido para eles. Eles mudaram a rua de trás, abaixaram, e aí entra água em todos os quintais daqui", disse.

Ela ainda contou que as reclamações para a Prefeitura Municipal são constantes. "Eles nunca vem na Vila Pinheiro. Nós estamos esquecidos pelo prefeito. Essa é a nossa reclamação. Ele deveria vir aqui, porque a minha rua não existe mais. O que ficou é um matagal e isso é uma vergonha. Nós pagamos nossos impostos e não vemos o retorno. Ontem, nós mesmos tiramos o entulho que caiu aqui, do vizinho", pontuou.

O vizinho, Antônio Carlos dos Santos Arruda, de 32 anos, disse que só ficou sabendo do acontecido porque a vizinha ligou para a sua sogra e informou o ocorrido. "Eu estava trabalhando e aí fiquei sabendo que a vizinha telefonou, explicando o que aconteceu, e aí minha sogra me avisou que encheu de água e caiu o muro lá pra trás", explicou.

Ele também questionou o descaso do prefeito com o local. "A nossa rua está muito feia. Por causa do nível da rua de trás, a água escoa toda pra dentro da nossa casa. Minha esposa já foi conversar, foi na rádio até, mas acho que não vai resolver, porque isso é constante. Ontem, com a chuva, fora o muro que caiu, tive vários prejuízos, porque a casa encheu de água e molhou tudo o que nós tínhamos", finalizou.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" tentou contato telefônico com a Prefeitura Municipal, mas não obteve sucesso até o fechamento desta reportagem.