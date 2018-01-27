Confusão na Vila Pinheiro acaba na delegacia

Uma mulher de 29 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para comunicar um crime de ameaça, ocorrido por volta das 18h da última sexta-feira (26), na Vila Pinheiro.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a comunicante informou que o autor, de 21 anos, foi até a residência da vítima de 26 anos, no endereço citado, no intuito de resgatar percentes que tinha negociado com a vítima. Ocorre que a comunicante, neste momento, ficou muito nervosa e não deixou o homem entrar, tendo em vista que o autor e a vítima já haviam discutido no mesmo dia, há algumas horas.

Assim, o autor saiu informando, em tom de ameaça, que voltaria a noite para buscar os pertences, mas direcionado à vítima, não à comunicante.

No intuito de proteger a vítima, a comunicante informou os fatos à Polícia Militar, que prontamente localizou o autor e o encaminhou até a delegacia para as providências cabíveis.